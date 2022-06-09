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Тен Хаг убеждает де Йонга перейти в «Манчестер Юнайтед»

09 Июня 2022 • 07:40 Комментировать

Голландский наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг активно уговаривает своего соотечественника Френки де Йонга перебраться в английскую команду.

По информации Marca, пока «красные дьяволы» пытаются договориться с «Барселоной» по поводу суммы трансфера, голландский специалист проводит личные беседы с полузащитником. Тен Хаг уговаривает де Йонга перебраться в манчестерский клуб и обещает, что игра будет строиться именно через него.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» готов выложить за Френки де Йонга около 60 миллионов евро и плюс ещё 20 миллионов в качестве бонусов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Френки де Йонг
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