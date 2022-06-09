Футболист дортмундской «Боруссии» предложен «Арсеналу»

Лондонскому «Арсеналу» предложили приобрести центрального защитника дортмундской «Боруссии» Мануэля Аканджи.

«Боруссия» готова рассмотреть предложения по швейцарцу, поэтому агент 26-летнего игрока уже связался с другими клубами. Согласно данным The Sun, представитель Аканджи предложил своего клиента лондонскому «Арсеналу», заверив, что для заключения сделки потребуется порядка 25 млн евро. В подписании футболиста также заинтересован другой английский клуб – «Манчестер Юнайтед».

Контракт Мануэля Аканджи с «Боруссией» истекает через год. В завершившейся кампании центрбек вышел на поле 36 раз, став автором одного гола.