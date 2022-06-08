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«Челси» готов расстаться с тремя дорогостоящими игроками

08 Июня 2022 • 23:34 Комментировать

Лондонский «Челси» может устроить распродажу в летнее трансферное окно.

Клуб лишился некоторых важных футболистов, включая ушедшего в мадридский «Реал» Антонио Рюдигера, поэтому планирует усилить состав этим летом. Чтобы провернуть желаемые сделки, «синим», возможно, придётся продать ещё нескольких дорогостоящих исполнителей. По данным журналиста The Guardian Джейкоба Стейнберга, «Челси» охотно рассмотрит предложения по Тимо Вернеру, Хакиму Зиешу и Кристиану Пулишичу.

Согласно оценке Transfermarkt, суммарная стоимость всех трёх игроков составляет более 110 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Тимо Вернер Хаким Зиеш Кристиан Пулишич
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