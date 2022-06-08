«Челси» и «Манчестер Юнайтед» ведут борьбу за защитника, оценённого в 80 млн

Английские «Челси» и «Манчестер Юнайтед» претендуют на звезду «Лестера» Уэсли Фофана.

Центральный защитник молодёжной сборной Франции по ходу сезона 2021/22 продлил свой контракт с «Лестером» до 2027 года, в связи с чем его потенциальный трансфер потребует от покупателей значительных вложений. Согласно информации RMC Sport, 21-летний футболист интересен сразу двум грандам Английской премьер-лиги – лондонскому «Челси» и «Манчестер Юнайтед». «Лисы» оценивают игрока в 80 млн евро.

В прошедшем сезоне Фофана провёл на поле лишь 12 матчей во всех турнирах из-за травмы малоберцовой кости, полученной в самом начале кампании.