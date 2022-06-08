В «Арсенале» определили лучшего игрока сезона

Вингер Букайо Сака был назван лучшим игроком лондонского «Арсенала» в прошедшем сезоне.

20-летний англичанин завоевал награду, набрав 58% голосов, о чём сообщил официальный сайт «канониров». Второе место в голосовании занял полузащитник Мартин Эдегор, а третьим финишировал голкипер Аарон Ремсдейл.

Букайо Сака провёл 43 матча за «Арсенал» во всех турнирах завершившейся кампании, записав в свой актив 12 забитых мячей и 7 результативных передач. Transfermarkt оценивает текущую стоимость игрока в 65 млн евро.

Примечательно, что для молодого полузащитника данная награда стала уже второй за последние два сезона – год назад его тоже признали главной звездой команды.