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«Манчестер Юнайтед» сделал официальное предложение «Барселоне» по Френки де Йонгу

08 Июня 2022 • 22:15 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» надеется оформить переход Френки де Йонга из «Барселоны» этим летом.

25-летний полузащитник не горит желанием покидать клуб, но «Барселона», вероятно, будет вынуждена продать голландца из-за финансовых трудностей, если получит выгодное предложение. Согласно данным журналиста Луиса Рохо, «Манчестер Юнайтед» предложил за де Йонга 60 млн евро чистыми и ещё 20 млн в качестве бонусов. В случае перехода хавбек воссоединится с Эриком тен Хагом, под руководством которого выступал за амстердамский «Аякс».

Френки де Йонг принял участие в 46 играх «Барселоны» в прошедшем сезоне. На счету лидера сборной Нидерландов 4 гола и 5 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг
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