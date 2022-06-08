«Манчестер Юнайтед» сделал официальное предложение «Барселоне» по Френки де Йонгу

«Манчестер Юнайтед» надеется оформить переход Френки де Йонга из «Барселоны» этим летом.

25-летний полузащитник не горит желанием покидать клуб, но «Барселона», вероятно, будет вынуждена продать голландца из-за финансовых трудностей, если получит выгодное предложение. Согласно данным журналиста Луиса Рохо, «Манчестер Юнайтед» предложил за де Йонга 60 млн евро чистыми и ещё 20 млн в качестве бонусов. В случае перехода хавбек воссоединится с Эриком тен Хагом, под руководством которого выступал за амстердамский «Аякс».

Френки де Йонг принял участие в 46 играх «Барселоны» в прошедшем сезоне. На счету лидера сборной Нидерландов 4 гола и 5 результативных передач.