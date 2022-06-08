«Ливерпуль» уверен в покупке звёздного уругвайца

«Ливерпуль» уверен в своих силах в гонке за нападающим португальской «Бенфики» Дарвином Нуньесом.

За 22-летнего форварда будет предложено 80 млн евро плюс 20 млн в виде бонусов. «Бенфика» ещё не приняла предложение, но в «Ливерпуле», по данным Goal, уверены в успешном исходе сделки. Интерес к Нуньесу также проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» из Мадрида.

Если уругваец действительно пополнит ряды «Ливерпуля» этим летом, трансфер станет рекордным для «красных»: на данный момент крупнейшей в истории клуба покупкой значится Виргил ван Дейк, перешедший в 2018 году из «Саутгемптона» за 84,65 млн евро.