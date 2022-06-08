«Тоттенхэм» пытается переманить нападающего «Манчестер Юнайтед»

«Тоттенхэм» претендует на подписание Маркуса Рэшфорда, выступающего за «Манчестер Юнайтед».

«Шпоры» уже интересовались потенциальной возможностью приобретения 24-летнего форварда, однако получили отказ, докладывает The Times. Рэшфорд хочет остаться в Манчестере и попробовать произвести впечатление на нового наставника «красных дьяволов» Эрика тен Хага. В «Тоттенхэме» в свою очередь считают, что под руководством Антонио Конте англичанин мог бы выйти на свой прежний уровень после провального сезона.

В минувшей кампании Маркус Рэшфорд принял участие в 32 поединках «Манчестер Юнайтед», отметившись 5 голами и 2 результативными передачами.