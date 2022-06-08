Названа зарплата Нуньеса в «Ливерпуле»

Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес уже согласовал личные контрактные условия с «Ливерпулем».

Как сообщалось ранее, сумма трансфера составит 80 млн евро без учёта бонусов. Сам 22-летний форвард уже принял предложение «Ливерпуля»: в Англии он будет зарабатывать около 8 млн евро в год по договору, рассчитанному до лета 2027 года, сообщает инсайдер Николо Скира. Судьба сделки теперь зависит от решения «Бенфики». В борьбе за уругвайского бомбардира «Ливерпуль» опередил «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Атлетико».

В финишировавшей кампании Дарвин Нуньес отметился 6 голами в 10 матчах Лиги чемпионов, а также поразил ворота 26 раз в 28 поединках чемпионата Португалии.