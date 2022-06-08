«Ливерпуль» не примет предложение по Мане ниже названной суммы

«Ливерпуль» занял чёткую позицию в вопросе продажи Садио Мане, которого пытается приобрести «Бавария».

Мюнхенский клуб предлагал за сенегальца порядка 35 млн евро, но получил отказ. «Ливерпуль» готов рассмотреть предложения по 30-летнему нападающему только в том случае, если гарантированная компенсация за трансфер составит не менее 40-45 млн евро.

Сам Мане уже определился со своим будущим: он решил уйти этим летом и не хочет ждать год до истечения контракта с «Ливерпулем».

В прошедшей кампании Садио Мане стал автором 23 забитых мячей и 5 результативных передач в 51 матче во всех турнирах.