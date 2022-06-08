Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп дал согласие на переход Мане в «Баварию», «Ливерпуль» понизил трансферную стоимость на игрока

08 Июня 2022 • 20:28 Комментировать

Сенегальский вингер «Ливерпуля» Садио Мане приблизился к переходу в «Баварию», сообщает Bild.

По данным источника, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал согласие на переход Мане в «Баварию». Параллельно с этим клуб понизил его трансферную стоимость на рынке для скорого оформления сделки.  Новый ценник на футболиста упал на 5 миллионов евро, и теперь цена на футболиста составляет 45 миллионов евро.

Сообщается, что в ближайшие дни спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич отправится в Ливерпуль на переговоры с «красными», чтобы закрыть сделку.

Ранее «Бавария» предлагала «Ливерпулю» 25 миллионов евро и бонусы. Английский клуб ответил на это предложение отказом.  


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Бундеслига Юрген Клопп Апл Садио Мане
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Июня
20:36 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» не примет предложение по Мане ниже названной суммы
20:28 · Англия. Премьер-лига
Клопп дал согласие на переход Мане в «Баварию», «Ливерпуль» понизил трансферную стоимость на игрока
20:20 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» выкупил Таргетта
20:11 · Англия. Премьер-лига
Бывший игрок «Тоттенхэма» оценил трансфер Перишича
20:06 · Англия. Премьер-лига
Защитник сборной Италии не перейдёт в «Тоттенхэм»
20:01 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» включился в борьбу за Шкриньяра
19:56 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» предложит пятилетний контракт дорогостоящему форварду
19:41 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» подписал Кристенсена из «РБ Зальцбурга»
18:37 · Англия. Премьер-лига
Рафинья не ждёт официальное предложение от «Барселоны» и начал поиски нового клуба
15:54 · Англия. Премьер-лига
Нуньес сомневается в переходе в «МЮ»
15:49 · Англия. Премьер-лига
Стоунс: «Болельщики переборщили с критикой в сторону Магуайра»
15:44 · Англия. Премьер-лига
«Интер» готов включить Шкриньяра в сделку по Лукаку
15:39 · Англия. Премьер-лига
Дибала отказал «Арсеналу» и «Ньюкаслу»
15:27 · Англия. Премьер-лига
Грилиш: «Де Брёйне помогает мне совершенствоваться, я учусь у него каждый день» 1
15:22 · Англия. Премьер-лига
«Челси» заменит Лукаку нападающим сборной Бразилии
Все новости
Рекомендуем