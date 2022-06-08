Клопп дал согласие на переход Мане в «Баварию», «Ливерпуль» понизил трансферную стоимость на игрока

Сенегальский вингер «Ливерпуля» Садио Мане приблизился к переходу в «Баварию», сообщает Bild.

По данным источника, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал согласие на переход Мане в «Баварию». Параллельно с этим клуб понизил его трансферную стоимость на рынке для скорого оформления сделки. Новый ценник на футболиста упал на 5 миллионов евро, и теперь цена на футболиста составляет 45 миллионов евро.

Сообщается, что в ближайшие дни спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич отправится в Ливерпуль на переговоры с «красными», чтобы закрыть сделку.

Ранее «Бавария» предлагала «Ливерпулю» 25 миллионов евро и бонусы. Английский клуб ответил на это предложение отказом.