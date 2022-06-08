«Ньюкасл» выкупил Таргетта

Защитник «Астон Виллы» Мэтт Таргетт присоединился к «Ньюкаслу», сообщает пресс-служба английского клуба.

Таргетт выступал за «львов» с 2019 года, проведя за столичный клуб 89 матчей, в которых забил три мяча и отдал пять результативных передач.

В январе 2022 года латераль перешёл в «Ньюкасл» на правах аренды. За «сорок» он провёл 16 матчей, не отметившись результативными передачами.

Ранее сообщалось, что главный тренер Эдди Хау просит руководство выкупить игрока. Трансфер оценивается в 17,5 млн евро.