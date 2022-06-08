Бывший игрок «Тоттенхэма» оценил трансфер Перишича

Бывший плеймейкер «Тоттенхэма» и сборной Англии Крис Уоддл высказался о подписании 33-летнего Ивана Перишича.

«Иван Перишич — странное подписание для «Шпор». У него не лучшая выносливость, и он присоединяется к команде в ту лигу, где действительно нужна пара быстрых ног.

Он бесплатный трансфер, и это немного противоречит политике «Тоттенхэма» заключать контракт с кем-то вроде Перишича, но очевидно, что Конте добился своего», — цитирует Уоддла Mirror.

31 мая «Тоттенхэм» объявил о подписании 33-летнего Ивана Перишича. Контракт заключён на два года.