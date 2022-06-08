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Защитник сборной Италии не перейдёт в «Тоттенхэм»

08 Июня 2022 • 20:06 Комментировать

Центральный защитник «Интера» Алессандро Бастони не сменит клуб этим летом.

23-летний футболист был связан с переходом в лондонский «Тоттенхэм», возглавляемый Антонио Конте, однако трансфер, судя по всему, не состоится в текущем году.

«Бастони останется в «Интере», в этом нет никаких сомнений. Он доволен клубом и продолжит отрабатывать контракт, никаких проблем нет», – заявил агент защитника, ещё недавно высказывавший некоторые сомнения в будущем своего клиента.

Алессандро Бастони провёл 44 матча за «нерадзурри» в прошедшем сезоне. На его счету 1 гол и 3 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Тоттенхэм Алессандро Бастони
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