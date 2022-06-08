«ПСЖ» включился в борьбу за Шкриньяра

Центральный защитник «Интера» Милан Шкриньяр этим летом становится центральной фигурой на летнем трансферном рынке, так как на игрока претендуют несколько топ-клубов Европы.

«ПСЖ» в летнее трансферное окно не проявляет большой активности, но клуб готов прервать молчание громким трансфером. Французское издание Le Parisien сообщает о том, что спортивный директор Луис Кампос отправится в Италию, чтобы попытаться подписать 27-летнего защитника.

Стоит отметить, что «Челси» хочет включить в сделку форварда Ромелу Лукаку в обмен на защитника Милана Шкриньяра. Ранее мы написали об этом.

Футболист сборной Словакии сыграл за «Интер» во всех турнирах 48 матчей, в которых забил четыре мяча. Его контракт с «чёрно-синими» рассчитан до лета 2023 года.