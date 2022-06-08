«Ливерпуль» предложит пятилетний контракт дорогостоящему форварду

«Ливерпуль» готов предложить долгосрочное соглашение нападающему «Бенфики» Дарвину Нуньесу.

В ближайшее время английский клуб сделает официальное предложение «Бенфике» в размере 80 млн евро без учёта бонусов. Вместе с надбавками сумма трансфера может составить порядка 100 млн евро, информирует авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Самому уругвайцу будет предложено пятилетнее соглашение.

На 22-летнюю звезду лиссабонского клуба также претендует «Манчестер Юнайтед», однако с недавних пор именно «Ливерпуль» считается фаворитом в борьбе за подписание игрока, забившего 34 гола в 41 матче прошедшего сезона.