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«Лидс» подписал Кристенсена из «РБ Зальцбурга»

08 Июня 2022 • 19:41 Комментировать

Правый защитник Расмус Кристенсен покинул «РБ Зальцбург» и стал игроком «Лидса», сообщила пресс-служба английского клуба.

«Лидс» смог остаться в Английской премьер-лиге лишь в последнем туре чемпионата. После этого главный тренер Джесси Марш провёл работу над усилением состава. Ранее клуб пополнил американец Бренден Ааронсон.

«Это огромный исторический клуб, который играет в лучшей лиге мира, и для меня он соответствует всему, что мне нравится в футбольном клубе», — прокомментировал Кристенсен.

В прошлом сезоне 24-летний датчанин сыграл 44 матча за «РБ Зальцбург» во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 8 результативных передач.


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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Апл Джесси Марш
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