Рафинья не ждёт официальное предложение от «Барселоны» и начал поиски нового клуба

Вингер «Лидса» Рафинья хочет выступать за «Барселону», но считает ситуацию сложной, так как ставит под угрозу участие на чемпионате мира 2022 года.

По данным Mundo Deportivo, подписание 25-летнего Рафиньи «Барселоной» остаётся под вопросом. Каталонский клуб не делал никаких конкретных предложений по вингеру и не связывался с «Лидсом», чтобы осуществить трансфер. У команды сейчас другой приоритет – форвард Роберт Левандовски. Если «Барселоне» получится подписать поляка, то вероятнее всего, трансфер Рафиньи сорвётся, так как каталонский клуб не сможет купить сразу двух игроков в летнее трансферное окно.

25-летний Рафинья защищает цвета «Лидса» с 2020 года. За это время он сыграл за английский клуб 67 матчей, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач.

Его контракт с «Лидсом» рассчитан до лета 2024 года.