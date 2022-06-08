Звезда «Ливерпуля» Мане хочет только в один клуб

Один из лидеров «Ливерпуля» Садио Мане твердо решил начать новую главу своей карьеры. Сенегальский форвард отказывается оставаться в «Ливерпуле» и желает перебраться в другой именитый клуб.

Согласно сведениям инсайдера Флориана Плеттенберга, африканский футболист рассматривает лишь один вариант продолжения карьеры, другие его не интересуют. Мане стремится перейти в мюнхенскую «Баварию», которая также заинтересована в его услугах. Как ранее сообщалось, спортид немецкого гранда Хасан Салихамиджич вскоре отправится в Англию, для переговоров с руководством «Ливерпуля».

Контракт Мане с «красными» рассчитан до лета следующего года. Его стоимость оценивается в 80 миллионов евро.

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