Нуньес сомневается в переходе в «МЮ»

Нападающий лиссабонской «Бенфики» Дарвин Нуньес скептически настроен по отношению к своему возможному переходу в «Манчестер Юнайтед». Согласно информации от Daily Mirror, уругваец не хочет переезжать на «Олд Траффорд» из-за того, что команда не пробилась в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Вместо этого Нуньес хотел бы присоединиться к «Ливерпулю», который думает приобрести уругвайца на замену Садио Мане, который хочет покинуть команду и перебраться в мюнхенскую «Баварию».

Сообщается, что Нуньес является главной целью для тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага на позицию нападающего.