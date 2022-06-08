«Интер» готов включить Шкриньяра в сделку по Лукаку

Миланский «Интер» готов пожертвовать защитником Миланом Шкриньяром, чтобы вернуть обратно нападающего Ромелу Лукаку из лондонского «Челси». Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

«Интер» с радостью вернул бы Лукаку, но у клуба нет на это денег. Поэтому единственной возможностью трансфера является обмен. «Челси» как раз нуждается в центральных защитниках, а Милан Шкриньяр может заинтересовать наставника «синих» Томаса Тухеля.

Напомним, что Шкриньяр ранее был близок к продлению контракта с «Интером». 27-летний защитник в своё время перебрался на «Джузеппе Меацца» из «Сампдории».