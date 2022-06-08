Дибала отказал «Арсеналу» и «Ньюкаслу»

Нападающий Пауло Дибала отказался переходить в лондонский «Арсенал» и «Ньюкасл». Согласно информации от La Gazzetta dello Sport, аргентинец не намерен переходить в клуб из английской Премьер-лиги.

Отмечается, что Дибала в данный момент находится в ожидании своего трансфера в миланский «Интер». Для завершения сделки «нерадзурри» нужно разгрузить зарплатную ведомость путём продажи Алесиса Санчеса и Артуро Видаля.

Напомним, что Дибала сейчас является свободным агентом. Аргентинец не продлил контракт с туринским «Ювентусом», за который выступал с лета 2015 года и успел стать десятым лучшим бомбардиром в истории клуба.