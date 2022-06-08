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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Грилиш: «Де Брёйне помогает мне совершенствоваться, я учусь у него каждый день»

08 Июня 2022 • 15:27 Комментировать (1)

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш поделился мнением об игре своего партнёра по команде Кевина де Брёйне.  

Англичанин назвал бельгийца одним из лучших игроков мира, в игре которого можно многое для себя почерпнуть.

«Я учусь у Кевина каждый день, наблюдая за тем, что он делает на поле и за его пределами. Де Брёйне — настоящий профессионал он помогает мне совершенствоваться», — приводит слова Грилиша Sport Bible.

В минувшем сезоне 30-летний де Брёйне провёл в составе «горожан» 45 матчей, забив 19 голов и отдав 14 результативных передач. Цвета «Манчестер Сити» игрок сборной Бельгии защищает с 2015 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Джек Грилиш Кевин де Брёйне
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