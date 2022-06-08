«Челси» заменит Лукаку нападающим сборной Бразилии

Форвард сборной Бразилии Габриэль Жезус, который близок к уходу из «Манчестер Сити», может продолжить карьеру в другом английском клубе. Как стало известно AS, нападающий попал в сферу интересов лондонского «Челси».

Новые владельцы «пенсионеров» намерены побороться за подписание Жезуса с мадридским «Реалом» и лондонским «Арсеналом».

Срок действующего трудового соглашения 25-летнего нападающего с «горожанами» рассчитан до середины 2023 года. Трансферная стоимость бразильского форварда оценивается в 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне Жезус забил восемь голов и отдал восемь ассистов в 28 матчах Премьер-лиги.