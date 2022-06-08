Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» назвал цену, за которую команда продаст Лукаку в «Интер»

08 Июня 2022 • 15:22 Комментировать (3)

«Интеру» придётся заплатить 25 миллионов евро за трансфер форварда «Челси» Ромелу Лукаку, сообщает Corriere dello Sport.

В прошлом сезоне «синие» вложили в трансфер Лукаку около 113 миллионов евро и хотят расстаться с футболистом на минимально выгодных условиях. Таким образом, итальянское издание утверждает, что «Челси» готов расстаться с 29-летним бельгийцем не менее, чем за 25 млн евро. Стоит отметить, что речь идёт о годовой аренде футболиста.

В сезоне-2021/22 Лукаку принял участие в 44 матчах за «синих» во всех турнирах. Он забил 15 мячей и отдал две результативные передачи. Его цена на трансферном рынке составляет 85 миллионов евро, а контракт с лондонским клубом рассчитан до 2026 года.


Оценить новость
- 3
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Серия А Ромелу Лукаку Апл
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Июня
15:54 · Англия. Премьер-лига
Нуньес сомневается в переходе в «МЮ»
15:49 · Англия. Премьер-лига
Стоунс: «Болельщики переборщили с критикой в сторону Магуайра»
15:44 · Англия. Премьер-лига
«Интер» готов включить Шкриньяра в сделку по Лукаку
15:39 · Англия. Премьер-лига
Дибала отказал «Арсеналу» и «Ньюкаслу»
15:27 · Англия. Премьер-лига
Грилиш: «Де Брёйне помогает мне совершенствоваться, я учусь у него каждый день» 1
15:22 · Англия. Премьер-лига
«Челси» заменит Лукаку нападающим сборной Бразилии
15:22 · Англия. Премьер-лига
«Челси» назвал цену, за которую команда продаст Лукаку в «Интер» 3
14:57 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» следит за Данджумой с января 1
14:55 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» отказался продавать Мане в «Баварию» за 35 миллионов
14:41 · Англия. Премьер-лига
Минамино интересен 4 клубам из АПЛ, но есть и вариант во Франции
14:31 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» вынужден избавиться от звёздного игрока из-за Холанна
14:27 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов потратить 200 миллионов евро на двух игроков по требованию Тухеля
13:50 · Англия. Премьер-лига
Сангаре интересен «Челси» и «МЮ»
13:21 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» подписал голкипера «Саутгемптона» официально
13:16 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Ливерпуля» может стать одноклубником Головина
Все новости
Рекомендуем