«Челси» назвал цену, за которую команда продаст Лукаку в «Интер»

«Интеру» придётся заплатить 25 миллионов евро за трансфер форварда «Челси» Ромелу Лукаку, сообщает Corriere dello Sport.

В прошлом сезоне «синие» вложили в трансфер Лукаку около 113 миллионов евро и хотят расстаться с футболистом на минимально выгодных условиях. Таким образом, итальянское издание утверждает, что «Челси» готов расстаться с 29-летним бельгийцем не менее, чем за 25 млн евро. Стоит отметить, что речь идёт о годовой аренде футболиста.

В сезоне-2021/22 Лукаку принял участие в 44 матчах за «синих» во всех турнирах. Он забил 15 мячей и отдал две результативные передачи. Его цена на трансферном рынке составляет 85 миллионов евро, а контракт с лондонским клубом рассчитан до 2026 года.