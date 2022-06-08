«Ливерпуль» следит за Данджумой с января

«Ливерпуль» ещё с января добавил нападающего «Вильярреала» Арно Данджуму в шорт-лист потенциальных трансферов. Согласно данным от журналиста Фабрицио Романо, мерсисайдский клуб может вернуть футболиста в АПЛ уже этим летом.

Напомним, что Данджума ранее выступал в высшем дивизионе Англии за «Борнмут». В этом сезоне игрок сборной Нидерландов стал одним из открытий Ла Лиги, забив за «Вильярреал» 10 голов в чемпионате Испании.

В услугах Данджумы ранее проявлял интерес «Манчестер Юнайтед». Сам футболист ранее заявил, что знает об интересе к его персоне со стороны топ-клубов английской Премьер-лиги.