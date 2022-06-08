«Ливерпуль» отказался продавать Мане в «Баварию» за 35 миллионов

«Ливерпуль» отказался продавать нападающего команды Садио Мане в «Баварию» за 35 миллионов евро, сообщает The Times.

По информации источника, эта сумма включает в себя бонусы за получение игроком «Золотого мяча», а также победу в Лиге чемпионов. Руководство английского клуба намерено заработать на продаже своего лидера порядка 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» отклонил первое предложение «Баварии» по Мане в размере 24,5 миллионов евро.

В минувшем сезоне 30-летний Мане провёл в составе «Ливерпуля» 51 матч, забив 23 гола и отдав пять результативных передач.