Минамино интересен 4 клубам из АПЛ, но есть и вариант во Франции

Полузащитник «Ливерпуля» Такуми Минамино готов покинуть команду в летнее межсезонье. Согласно Liverpool Echo, в услугах японского хавбека заинтересованы сразу четыре клуба из АПЛ и одна команды из Лиги 1.

Согласно источнику, Минамино интересен «Фулхэма», «Лидсу», «Вест Хэму» и «Саутгемптону», за который футболист провёл вторую половину сезона 2020/21 на правах аренды. Также к футболисту проявляет интерес французский «Монако».

Напомним, что Минамино перешёл в «Ливерпуль» зимой 2020 года из австрийского «Зальцбурга». Если японец перейдёт в «Лидс», то в стане «павлинов» воссоединится с бывшим тренером по «Зальцбургу» Джесси Маршем.