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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Минамино интересен 4 клубам из АПЛ, но есть и вариант во Франции

08 Июня 2022 • 14:41 Комментировать

Полузащитник «Ливерпуля» Такуми Минамино готов покинуть команду в летнее межсезонье. Согласно Liverpool Echo, в услугах японского хавбека заинтересованы сразу четыре клуба из АПЛ и одна команды из Лиги 1.

Согласно источнику, Минамино интересен «Фулхэма», «Лидсу», «Вест Хэму» и «Саутгемптону», за который футболист провёл вторую половину сезона 2020/21 на правах аренды. Также к футболисту проявляет интерес французский «Монако».

Напомним, что Минамино перешёл в «Ливерпуль» зимой 2020 года из австрийского «Зальцбурга». Если японец перейдёт в «Лидс», то в стане «павлинов» воссоединится с бывшим тренером по «Зальцбургу» Джесси Маршем.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Лидс Ливерпуль Фулхэм Саутгемптон Вест Хэм Такуми Минамино
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