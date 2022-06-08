«Манчестер Сити» вынужден избавиться от звёздного игрока из-за Холанна

Стало известно, почему до сих пор «Манчестер Сити» не провел официальную презентацию звездного новичка команды Эрлинга Холанна. Как стало известно The Athletic, все дело в игровом номере.

Холанн хотел бы получить футболку с девяткой на спине, однако этот номер пока принадлежит бразильскому форварду Габриэлю Жезусу. Руководство «горожан» не собирается забирать у игрока футболку до ухода из клуба. Таким образом «Сити» не хочет вносить дисбаланс в раздевалку, ведь такие действия могут не понравиться другим членам команды.

21-летний скандинавский бомбардир обошелся «Манчестер Сити» в 75 миллионов евро.