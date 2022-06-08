«Челси» готов потратить 200 миллионов евро на двух игроков по требованию Тухеля

У главного тренера «Челси» Томаса Тухеля будет в распоряжении около 200 миллионов евро, чтобы подписать тех игроков, которых он хочет.

По данным Fichajes, немец уже сейчас видит в своей команде центрального защитника Маттейс де Лигта и нападающего Усмана Дембеле. Несколько дней назад «Челси» полностью перешёл от российского бизнесмена Романа Абрамовича к американцу Тодду Бели. Новый руководитель готов вложить в команду сразу 200 миллионов евро.

22-летний де Лигт сыграл за «Ювентус» в прошедшем сезоне 42 игры, в которой отметился тремя голами и одной результативной передачей.

Усман Дембеле, чей контракт истекает 30 июня, сыграл за «Барселону» в прошедшем сезоне 32 игры. Он забил два мяча и отдал 13 голевых передач.

«Челси» финишировал в сезоне-2021/22 на третьем месте и выступит в групповом этапе Лиги чемпионов.