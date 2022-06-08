«Ливерпуль» готов потратить рекордные деньги на преемника Салаха

Лидер атакующей линии лиссабонской «Бенфики» Дарвин Нуньес является приоритетной целью руководства «Ливерпуля». Об этом стало известно журналистам Record.

Источник утверждает, что английский гранд уже сделал предложение по трансферу уругвайского футболиста. За него было предложено 100 миллионов евро. Если сделка состоится, Дарвин станет самым дорогим футболистом в истории «красных». Пока трансферный рекорд принадлежит голландцу Виргилу ван Дейку, которого «Ливерпуль» приобрел за 88 миллионов.

Минувший сезон был лучшим в карьере Нуньеса. Форвард отметился 34 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами в 41 встрече.

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