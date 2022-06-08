Сангаре интересен «Челси» и «МЮ»

Полузащитник ПСВ Эйндховен Ибрагим Сангаре интересен двум клубам из английской Премьер-лиги. Согласно Sky Sports, приобрести ивуарийца хотят «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что сам Сангаре уверен в том, что в следующем сезоне переедет в английскую Премьер-лигу. 24-летний опорный полузащитник интересен сразу нескольким клубам, но переход в «Челси» или «Манчестер Юнайтед» сейчас является вполне реальным вариантом.

В прошлом сезоне Сангаре отметился тремя голами и двумя ассистами в чемпионате Нидерландов за ПСВ Эйндховен. Игрок очень нравится тренеру «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу, который наблюдал за ним в Эредивизии.