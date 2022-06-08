Опытный английский голкипер «Саутгемптона» Фрейзер Форстер официально сменил клубную прописку и перешёл в лондонский «Тоттенхэм».

Как сообщает пресс-служба «шпор», 34-летний английский футболист подписал с командой из Северного Лондона соглашение до июня 2024 года. Стоит отметить, что в «Тоттенхэм» Форестер перебрался на правах свободного агента, так как его договор со «святыми» истёк этим летом. Основным голкипером «шпор» является француз Уго Льорис.

В прошедшем сезоне Фрейзер Форстер провёл в английском чемпионате в составе «Саутгемптона» 19 матчей, в трёх из которых отыграл на ноль.