Салихамиджич вылетел на переговоры по трансферу Мане

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич вылетел в Великобританию на переговоры по трансферу нападающего «Ливерпуля» Садио Мане. Об этом твердит немецкое издание Bild.

Салихамиджич попытается убедить руководство «Ливерпуля» отпустить Мане в «Баварию». В данный момент мерсисайдский клуб не хочет расставаться с 30-летний футболистом, у которого остался всего год по контракту.

«Бавария» рассчитывает выкупить сенегальца за 30-35 миллионов евро. Мане может заменить в Мюнхене нападающего Роберта Левандовски, у которого возник конфликт с руководством из-за желания перебраться в каталонскую «Барселону».