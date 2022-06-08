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Салихамиджич вылетел на переговоры по трансферу Мане

08 Июня 2022 • 12:59 Комментировать

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич вылетел в Великобританию на переговоры по трансферу нападающего «Ливерпуля» Садио Мане. Об этом твердит немецкое издание Bild.

Салихамиджич попытается убедить руководство «Ливерпуля» отпустить Мане в «Баварию». В данный момент мерсисайдский клуб не хочет расставаться с 30-летний футболистом, у которого остался всего год по контракту.

«Бавария» рассчитывает выкупить сенегальца за 30-35 миллионов евро. Мане может заменить в Мюнхене нападающего Роберта Левандовски, у которого возник конфликт с руководством из-за желания перебраться в каталонскую «Барселону».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Хасан Салихамиджич Садио Мане
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