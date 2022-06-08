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Рафинья хочет играть за «Барселону»

08 Июня 2022 • 12:44 Комментировать

Полузащитник «Лидса» Рафинья Диас намерен перебраться в каталонскую «Барселону». Согласно Mundo Deportivo, бразилец считает, что от этого перехода может зависеть его возможное участие за свою национальную сборную на чемпионате мира в Катаре.

Главным камнем преткновения является сумма трансфера, которую «Лидс» требует за Рафинью. «Павлины» намерены выручить за бразильца около 60 миллионов евро, тогда как у «Барселоны» просто нет таких денег.

В услугах Рафиньи ранее также был заинтересован лондонский «Челси». «Синие» могут вернуть к кандидатуре бразильца в случае продажи одного из игроков нападения.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Барселона Рафинья Диас
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