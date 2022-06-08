«Манчестер Сити» свяжется с «Лидсом» по трансферу Филлипса после матчей Лиги наций

«Манчестер Сити» планирует начать переговоры с «Лидсом» по трансферу полузащитника Кэлвина Филлипса по завершению матчей Лиги наций. Напомним, что Филлипсу в июне осталось провести в этом турнире за сборную Англии ещё два матча.

По информации от журналиста издания ESPN Роба Доусона, «Манчестер Сити» хочет приобрести Филлипса на замену капитану Фернандиньо, который покинул команду и отправился проводить свой последний сезон в карьере в Бразилии.

Филлипс считается приоритетным вариантом для «Манчестер Сити» на усиление средней линии. «Лидс» будет требовать за своего футболиста около 40 миллионов евро.