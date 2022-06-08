Нуньеса привлекает вариант с переходом в «Ливерпуль»

Форвард лиссабонской «Бенфики» Дарвин Нуньес не против перейти в «Ливерпуль». Согласно информации от журналиста The Times Пола Джойса, уругвайца привлекает вариант с переездом на «Энфилд».

Отмечается, что Нуньес хотел бы поиграть в «Ливерпуле» под руководством главного тренера Юргена Клоппа. «Бенфика» оценивает своего нападающего в районе 70-80 миллионов евро.

На Нуньеса также претендует «Манчестер Юнайтед», который находится в активных поисках центрального нападающего. В прошлом сезоне уругваец забил 26 голов за «Бенфику» в чемпионате Португалии. На счету игрока также 6 голов в Лиге чемпионов, два из которых были забиты в ворота «Ливерпуля».