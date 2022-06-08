Клопп лестно высказался о форварде «Бенфики»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился с журналистами своим мнением по поводу игры уругвайского нападающего «Бенфики» Дарвина Нуньеса.

Клопп сказал Anfield Watch, что Нуньес произвёл на него впечатление во время четвертьфинала Лиги чемпионов, так как уругваец был очень спокоен. Тренер «Ливерпуля» отметил, что если молодой форвард не получит никаких серьёзных травм, то его ждёт невероятная карьера.

Напомним, что пресса активно сватает Нуньеса именно в мерсисайдский клуб. В прошедшем сезоне форвард провёл в португальском чемпионате 28 матчей, в которых забил 26 мячей.