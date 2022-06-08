Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп лестно высказался о форварде «Бенфики»

08 Июня 2022 • 11:43 Комментировать

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился с журналистами своим мнением по поводу игры уругвайского нападающего «Бенфики» Дарвина Нуньеса.

Клопп сказал Anfield Watch, что Нуньес произвёл на него впечатление во время четвертьфинала Лиги чемпионов, так как уругваец был очень спокоен. Тренер «Ливерпуля» отметил, что если молодой форвард не получит никаких серьёзных травм, то его ждёт невероятная карьера.

Напомним, что пресса активно сватает Нуньеса именно в мерсисайдский клуб. В прошедшем сезоне форвард провёл в португальском чемпионате 28 матчей, в которых забил 26 мячей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Ливерпуль Юрген Клопп Дарвин Нуньес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Июня
14:41 · Англия. Премьер-лига
Минамино интересен 4 клубам из АПЛ, но есть и вариант во Франции
14:31 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» вынужден избавиться от звёздного игрока из-за Холанна
14:27 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов потратить 200 миллионов евро на двух игроков по требованию Тухеля
13:50 · Англия. Премьер-лига
Сангаре интересен «Челси» и «МЮ»
13:21 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» подписал голкипера «Саутгемптона» официально
13:16 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Ливерпуля» может стать одноклубником Головина
12:59 · Англия. Премьер-лига
Салихамиджич вылетел на переговоры по трансферу Мане
12:57 · Англия. Премьер-лига
Сауль вернулся в «Атлетико»
12:54 · Англия. Премьер-лига
Хау хочет, чтобы «Ньюкасл» выкупил Таргетта
12:44 · Англия. Премьер-лига
Рафинья хочет играть за «Барселону»
12:40 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» свяжется с «Лидсом» по трансферу Филлипса после матчей Лиги наций
11:45 · Англия. Премьер-лига
Нуньеса привлекает вариант с переходом в «Ливерпуль»
11:43 · Англия. Премьер-лига
Клопп лестно высказался о форварде «Бенфики»
11:38 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» предложил 50 миллионов евро за Жезуса
11:30 · Англия. Премьер-лига
Ван Галь считает, что Тимберу не стоит переходить в «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем