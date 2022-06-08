«Арсенал» предложил 50 миллионов евро за Жезуса

Лондонский «Арсенал» предложил 50 миллионов евро за 25-летнего нападающего «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса. Тем не менее, согласно Goal Brasil, «горожане» отклонили это предложение.

«Манчестер Сити» хочет выручить за Жезуса в это межсезонье 60 миллионов евро. Команду не волнует тот факт, что у бразильца остался всего один год по контракту. Руководство намерено получить максимум средств от продажи форварда.

В услугах Жезуса также заинтересован мадридский «Реал». Ранее сообщалось, что наставник «сливочных» Карло Анчелотти уже контактировал с бразильцем, чтобы обсудить его потенциальный переход в «королевский клуб».