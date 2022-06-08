Манчестерские клубы попробуют летом подписать защитника «Интера»

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» попробуют в летнее трансферное окно заполучить в свои ряды молодого итальянского защитника «Интера» Алессандро Бастони.

По информации Джанлуки ди Марцио, в услугах 23-летнего итальянского футболиста очень заинтересованы манчестерские клубы, которые активно ищут левоногого защитника. Стоит отметить, что в услугах Бастони также заинтересован лондонский «Тоттенхэм», в котором работает экс-тренер «Интера» Антонио Конте.

В прошедшем сезоне Алессандро Бастони провёл в итальянской лиге 31 матч. Защитник забил один гол и сделал три результативные передачи.