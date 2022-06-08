Агент сообщил «Ливерпулю» о желании Мане перейти в «Баварию»

Агент нападающего «Ливерпуля» Садио Мане Бьорн Беземер оповестил руководство «Ливерпуля» о намерении сенегальца перейти в «Баварию», сообщает Sport Bild.

По сведениям источника, на текущей неделе спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич отправится в Англию, чтобы провести переговоры о возможном трансфере с руководством английского клуба.

Ранее сообщалось, что «Бавария» собирается улучшить своё предложение по Мане.

В минувшем сезоне 30-летний футболист провёл в составе мерсисайдцев 52 матча, в которых забил 23 гола, а также отдал пять результативных передач. Цвета «Ливерпуля» нападающий защищает с 2016 года. Ранее он выступал за «Саутгемптон», «Зальцбург» и французский клуб «Мец».