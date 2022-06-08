Анчелотти контактировал с Жезусом по поводу перехода в «Реал»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти обсуждал с нападающим «Манчестер Сити» Габриэлем Жезусом потенциальный переезд на «Сантьяго Бернабеу». Об этом стало известно благодаря информации от Sport Witness.

Отмечается, что Анчелотти видит в Жезусе альтернативу Килиану Мбаппе, который должен был усилить атаку «сливочных» этим летом, но в итоге решил остаться в «ПСЖ» и подписать новый контракт сроком до 2025 года.

Ранее сообщалось, что приоритетом для Жезуса будет остаться в английской Премьер-лиге. Самый активный интерес среди местных клубов к бразильцу проявляет лондонский «Арсенал».