«Лидс» усилится датским защитником

Клуб АПЛ «Лидс Юнайтед» договорился о переходе защитника «Зальцбурга» Расмуса Кристенсена, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По сведениям источника, сегодня, 8 июня, футболист пройдёт медосмотр для завершения своего трансфера в английский клуб.

В минувшем сезоне 24-летний датчанин провёл в составе «Зальцбурга» 44 матча, в которых забил 10 голов и отдал восемь результативных передач. Цвета австрийского клуба футболист защищает с 2019 года. Ранее он выступал за «Аякс» и «Митьюлланд», чьим воспитанником и является.

Контракт защитника с «Зальцбургом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает Кристенсена в 15 миллионов евро.