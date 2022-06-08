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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лидс» усилится датским защитником

08 Июня 2022 • 10:03 Комментировать

Клуб АПЛ «Лидс Юнайтед» договорился о переходе защитника «Зальцбурга» Расмуса Кристенсена, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По сведениям источника, сегодня, 8 июня, футболист пройдёт медосмотр для завершения своего трансфера в английский клуб.

В минувшем сезоне 24-летний датчанин провёл в составе «Зальцбурга» 44 матча, в которых забил 10 голов и отдал восемь результативных передач. Цвета австрийского клуба футболист защищает с 2019 года. Ранее он выступал за «Аякс» и «Митьюлланд», чьим воспитанником и является.

Контракт защитника с «Зальцбургом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает Кристенсена в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Зальцбург Расмус Кристенсен
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