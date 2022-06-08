Солер может стать игроком «Ливерпуля»

Полузащитник «Валенсии» Карлос Солер стал объектом интереса «Ливерпуля». Согласно Liverpool Echo, команда Юргена Клоппа хочет усилить фланги атаки с помощью игрока сборной Испании.

Отмечается, что сам Солер хотел бы покинуть «Валенсию» и уйти на повышение уже в это межсезонье. У игрока есть много вариантов для продолжения карьеры: им интересуются «Барселона», туринский «Ювентус», мадридский «Атлетико» и несколько других топ-клубов Европы.

Солер в прошлом сезоне забил 11 голов и отдал 5 голевых передач за «Валенсию» в испанской Примере. Футболист забивает минимум 10 мячей в чемпионате второй год подряд.