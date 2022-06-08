Лэмпти стал игроком сборной Ганы

Защитник «Брайтона» Тарик Лэмпти сменил футбольное гражданство и стал игроком сборной Ганы. Об этом официально объявила местная федерация футбола. Напомним, что ранее Лэмпти выступал за сборную Англии различных возрастных категорий.

Сам Лэмпти является воспитанником «Челси». Футболист перебрался в «Брайтон» зимой 2020 года, когда у него оставалось всего полгода по контракту с «синими». Своей игрой в стане «чаек» Лэмпти заслужил интерес со стороны «Арсенала» и «Тоттенхэма».

Отмечается, что в скором времени игроком сборной Ганы также может стать Каллум Хадсон-Одои из «Челси».