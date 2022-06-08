Алонсо: «Хочу вернуться в Испанию»

Защитник «Челси» Маркос Алонсо заявил, что твёрдо намерен вернуться в Испанию в летнее межсезонье. Напомним, что услугами футболиста активно интересуется каталонская «Барселона», которая готова предложить ему двухлетний контракт.

«У меня остаётся год по контракту с «Челси», но я уже сказал, что хотел бы вернуться в Испанию. Тем не менее, всё зависит не только от меня. Довольно ясно, что однажды я вновь хотел бы поиграть в Испании», – цитирует защитника «Челси» Onda Cero.

Алонсо перебрался в «Челси» летом 2016 года из итальянской «Фиорентины». За всё время испанец выиграл на «Стэмфорд Бридж» АПЛ, Кубок Англии, Лигу Европы, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.