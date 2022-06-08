«Челси» готов отпустить Лукаку в аренду

Лондонский «Челси» готов позволить нападающему Ромелу Лукаку вернуться в миланский «Интер». Согласно информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, бельгийцу будет позволено присоединиться к «нерадзурри» на правах аренды.

Главный тренер «Челси» Томас Тухель не хочет видеть в команде игроков, которые не хотят выступать за клуб. Вместо Лукаку на «Стэмфорд Бридж» может прибыть нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес, которого «орлы» оценивают в 70 миллионов евро.

Напомним, что трансфер Лукаку прошлым летом обошёлся «Челси» в 115 миллионов евро. Футболист выдал хорошее начало, но затем потерял форму и закончил сезон АПЛ с 8 голами.