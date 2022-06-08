«Челси» проявляет интерес к защитнику «Интера»

Руководители лондонского «Челси» хотят в летнее трансферное окно попробовать переманить в английскую команду голландского защитника «Интера» Стефана де Врея.

По информации Николо Скиры, лондонский клуб видит в 30-летнем голландском футболисте замену Антонио Рюдигеру, который перебрался в мадридский «Реал». Стоит отметить, что действующее соглашение де Врея с «Интером» рассчитано до июня 2023 года. Миланцы не собираются продлевать контракт с защитником.

В прошедшем сезоне Стефан де Врей провёл в итальянском чемпионате 30 поединков, в которых получил три жёлтые карточки.