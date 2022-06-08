«Манчестер Сити» готов обменять Зинченко на защитника «Интера»

Руководители «Манчестер Сити» готовы в летнее трансферное окно отправить украинского защитника Александра Зинченко в миланский «Интер» в обмен на словака Милана Шкриньяра.

По информации Inter Live, наставник «горожан» Хосеп Гвардиола хотел бы усилить оборонительные редуты. Испанский специалист был бы рад видеть словака Милана Шкриньяра в манчестерском клубе, но боссы «Сити» не готовы платить «Интеру» 80 миллионов евро в качестве отступных. «Горожане» готовы отправить в миланскую команду украинца Зинченко и ещё 30 миллионов евро в обмен на Шкриньяра.

Напомним, что словацкий защитник выступает за миланский клуб с 2017 года. Действующее соглашение Шкриньяра с «Интером» рассчитано до лета 2023 года.