Напавший на Ольсена болельщик «Манчестер Сити» не сможет ходить на стадион на протяжении 4 лет

После завершения финального матча чемпионата Англии, по итогам которого «Манчестер Сити» выиграл АПЛ, на поле высыпали болельщики «горожан». На радостях один из них напал на голкипера «Астон Виллы» Робина Ольсена.

В суде Манчестера во вторник огласили приговор 37-летнему Полу Колбриджу, которого обвиняли в преступлении против вратаря. Виновник инцидента - болельщик с 20-летним стажем, владелец абонемента на матчи «Сити». Сам он признал, что был пьян, а на следующий день принес извинения команде и болельщикам.

Колбриджа оштрафовали на сумму около 1000 евро (795 фунтов стерлингов), а также на четыре года запретили посещать футбольные матчи.